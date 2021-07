Nouveau contrat pour Brett Howden

Les Rangers de New York ont consenti vendredi un contrat d’un an au joueur de centre Brett Howden, qui était admissible à l’autonomie partielle.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été précisées.

L’attaquant de 23 ans a inscrit un but et six mentions d’aide en 42 rencontres durant la dernière campagne, tout en affichant un différentiel de -2. L’Albertain a totalisé 49 points, dont 16 filets, en 178 matchs depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Choix de premier tour, le 27e en tout, du Lightning de Tampa Bay en 2016, Howden a terminé son pacte d’entrée cette année.