Partout, les fines herbes!

Elles s’invitent dans notre jardin, garnissent nos plates-bandes, décorent le bas de nos fenêtres, mais surtout, on en veut dans toutes nos assiettes pendant la belle saison... Ce sont les fines herbes fraîches !

Pot et ciseaux

Photos courtoisie, Lee Valley

Ce petit pot (5 pouces de diamètre) auto-irriguant permet de cultiver des fines herbes à l’année, à l’intérieur. Une mèche distribuant l’eau du réservoir par capillarité empêche le terreau de s’assécher entre les arrosages. La paroi translucide du réservoir révèle le niveau d’eau, tandis qu’un orifice de remplissage offre la possibilité de le remplir sans avoir à retirer le pot. Les ciseaux hachoir compris comptent trois paires de lames.

► leevalley.com > 27,50 $

Hachées finement

Photo courtoisie, Acheter Quebec

Cette mezzaluna à double lame en acier inoxydable de qualité alimentaire a été conçue pour hacher la laitue et les légumes, mais convient parfaitement aux fines herbes. En agrippant sa poignée confortable d’une seule main, puis en faisant basculer ses lames sur les herbes fraîches, celles-ci seront hachées plus rapidement qu’avec un couteau. Pour la nettoyer, il suffit de la rincer sous l’eau ou de la déposer au lave-vaisselle.

► acheterquebec.com > 36 $

Bâton glacé

Photo courtoisie, Ares Cuisine

Préparez vos assaisonnements maison à l’aide de ce bâton glacé Lékué. Combinez à l’intérieur tous les ingrédients dont vous avez besoin pour agrémenter vos plats et salades, tel un pesto de fines herbes réalisé avec vos aromates préférés, puis conservez-le au congélateur jusqu’au moment d’assaisonner. Il suffira alors de râper son contenu au-dessus du plat à rehausser.

► arescuisine.com > 16,99 $

Des provisions séchées

Photo courtoisie, Lee Valley

Lorsque la récolte de fines herbes est abondante, pourquoi ne pas les faire sécher pour ensuite les utiliser tout au long de l’année ? Le mince filet de ces séchoirs superposables (19 3/4 X 15 3/4 pouces) assurera un séchage uniforme et rapide, autant pour les herbes et les champignons, que pour les pâtes fraîches, les fruits et les fleurs. Leurs pieds les surélèvent de 3 3/4 pouces pour laisser l’air circuler et se retirent pour faciliter le rangement.

► Leevalley.com > 49,90 $ pour deux

Toujours fraîches

Photo courtoisie, Ares Cuisine

À l’intérieur de cette jardinière (18,5 x 12 x 23 cm), vos herbes demeureront fraîches plus longtemps ! Son couvercle aéré permet aux herbes de respirer et s’ouvre en un clin d’œil pour s’approvisionner. Ses trois séparateurs créent quatre compartiments et sa fenêtre affiche le niveau d’eau afin de remplir en temps voulu le réservoir de 380 ml. Glissez-la dans la porte de votre réfrigérateur.

► arescuisine.com > 24,99 $