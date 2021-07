QUB musique, un succès pour la chanson québécoise

Avec 75 % de musique québécoise écoutée sur sa plateforme et un demi-million de dollars redistribués aux ayants droits, QUB musique démontre son importance tant pour l’industrie de la chanson d’ici que pour nos créateurs.

Sur les 70 millions de pièces disponibles sur QUB musique, la proportion de musique québécoise est pourtant assez minime. En effet, on parle de seulement quelques millions. Mais la plateforme a fait la preuve qu’une mise en avant du répertoire local pouvait influencer l’écoute globale.

«On travaille au niveau éditorial pour proposer de la musique québécoise qui soit cohérente avec la musique internationale, explique Marc-André Laporte, directeur principal de QUB musique. Nos 3000 listes de lecture sont faites par des humains, ce n’est pas le fruit d’un algorithme. Si on fait une liste de lecture soul, par exemple, ça va être cohérent de mettre une chanson de Dominique Fils-Aimé et de la coller à un classique de Nina Simone ou Ella Fitzgerald.»

Il y a fort à parier que cette façon d’inclure de la musique d’ici dans des listes de lecture internationales a permis à de nombreuses personnes de découvrir de la musique québécoise qu’ils ne connaissaient pas.

Un apport financier conséquent

Plus d’écoute de musique québécoise entraîne nécessairement plus d’argent pour les créateurs d’ici. QUB musique a ainsi remis un montant de 500 000 dollars aux ayants droits québécois en un an.

«C’est un montant qui dépasse nos attentes, et il est aussi dû à la participation des abonnés, détaille le directeur de la plateforme. À chaque écoute, il y a un montant qui revient à la culture québécoise. C’est hyper important. Les redevances sont toujours quelque chose de complexe, mais le fait qu’on soit une plateforme canadienne francophone concentrée sur le Québec, ça va amener énormément d’effets positifs pour les créateurs québécois qui sont sur QUB musique.»

Constante évolution

Lancée en mai 2020, la plateforme peut déjà compter sur plus de 25 000 abonnés, et elle continue de grandir.

«Au départ, on avait décidé de devancer le lancement parce que le confinement avait débuté et qu’il y avait de la demande de la part des artistes. On a sorti une plateforme bêta, qui était toujours en construction, et on poursuit encore notre évolution.»

L’an dernier, le fondateur de Spotify, plateforme concurrente qui a maintenant 15 ans, expliquait qu’ils n’étaient toujours pas arrivés à maturité. Le même scénario est bien entendu valable pour QUB musique.

«On est encore tout jeune et il reste beaucoup à faire, car c’est un projet ambitieux, avance Marc-André Laporte. QUB musique va continuer de se développer avec différentes options, afin d’améliorer l’expérience d’écoute et de donner davantage d’options aux artistes. Ça fait partie de nos objectifs de développement pour les prochaines années.»