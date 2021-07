Repêchage du baseball majeur: sprint final pour Alex Agostino

Le Québécois Alex Agostino a mis le cap sur Philadelphie, cette semaine, afin d’aider les Phillies à placer les derniers pions sur le grand jeu d'échecs que représente le repêchage du baseball majeur.

«Ce n’est pas nécessairement ma période préférée dans l’année, a-t-il avoué lors d’une entrevue téléphonique, à propos des derniers jours avant le repêchage. Ça ressemble un peu au jeu du chat et de la souris, car il devient difficile de parler aux joueurs. Le plaisir sera davantage du 11 au 13 juillet, durant le repêchage.»

Agostino, qui travaille comme superviseur des recruteurs dans le nord-est des États-Unis pour les Phillies, se retrouve donc au Citizens Bank Park afin de peaufiner la liste des choix de l’équipe. Du 3 au 10 juillet, il y avait bien quelques entraînements prévus pour observer quelques espoirs d’un peu plus près, mais le club sait déjà plutôt bien vers quels joueurs il risque de se tourner.

Un processus complexe

Le repêchage du baseball majeur demeure bien particulier. Les équipes cherchent évidemment à choisir les meilleurs éléments, mais elles doivent aussi considérer si ces espoirs sont prêts à faire le saut dans le baseball affilié pour le montant qui leur est proposé comme boni de signature.

À titre d’exemple, les Phillies possèdent le 13e choix au total, en première ronde, et le boni prévu pour cet échelon est d’environ 4,2 millions $. On veut évidemment éviter de sélectionner un jeune joueur qui exigerait un montant supérieur, sous prétexte qu’il préfère poursuivre son séjour dans un établissement scolaire.

Au premier tour, les bonis sont élevés et ça se passe relativement bien, mais la façon de faire est similaire pour les 20 rondes qui composent le prochain repêchage. C’est dans cette optique que les clubs négocient avec les joueurs et les agents, avant et même pendant la séance.

Année particulière

Questionné à savoir si les Phillies pourraient se laisser tenter par un jeune joueur québécois au cours des prochains jours, Agostino ne s’est pas montré très optimiste.

«Les plus jeunes joueurs originaires du Canada n’ont pas eu beaucoup d’occasions d’impressionner les principaux recruteurs alors que plusieurs compétitions ont été annulées dans le contexte pandémique», a reconnu Agostino.

Le prochain repêchage risque donc de sourire davantage à ceux qui fréquentaient les collèges ou les universités américaines. On y compte bien quelques Québécois, mais les chances semblent minces pour bon nombre d’entre eux, avec cette version réduite à 20 rondes.

- Puisque le travail ne semble jamais s’arrêter dans le monde du recrutement, Agostino prendra la route de la Floride, dès le lendemain du repêchage, alors que s’y tiendra, du 14 au 18 juillet, le Perfect Game National Showcase. L’événement, qui se tiendra au Tropicana Field, domicile des Rays de Tampa Bay, rassemblera 200 joueurs parmi les meilleurs admissibles aux repêchages de 2022 et 2023.