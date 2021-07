Se faire vacciner avant de se déhancher au Piknic Électronik

Les participants qui se rendront dimanche au Piknic Électronik pour se déhancher et passer un bon moment pourront en profiter pour se faire vacciner sans rendez-vous pour une première ou une seconde dose.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal va en effet tenir une clinique de vaccination sans rendez-vous sur le site de l’événement, près du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau.

Le but est d’aller à la rencontre des plus jeunes, alors que les taux de vaccination des 18-39 ans n’ont pas encore atteint la cible de 75 % fixée par les autorités.

Les visiteurs de passage à l’île Sainte-Hélène pourront aussi relever une manche à cette occasion.

À noter que la vaccination pour la première et la seconde dose sera offerte aux 18 ans et plus, mais pour les 12 ans et plus, seule la première dose pourra être administrée. Les jeunes de 12 et 13 ans doivent par ailleurs être accompagnés d’un parent.

La clinique de vaccination sans rendez-vous à Piknic Électronik sera ouverte dimanche de 12 h 30 à 19 h 30.