Thomas Sankara, le Che africain

Je vais vous raconter brièvement l’histoire de celui qu’on a surnommé le « Che africain », Thomas Sankara, né en 1949, et qui fut président du Burkina Faso (à l’époque appelé Haute-Volta) de 1983 à 1987. Quatre ans de révolution qui ont secoué les structures de cette ex-colonie française et auxquels ont mis terme des opposants à la solde du vieux pouvoir colonial français en assassinant son président et une douzaine de ses compagnons.

Le capitaine Sankara n’était pas un militaire quelconque. Déjà, en 1970, il flirte avec les courants marxistes africains et est attiré, tout comme Jerry Rawlings au Ghana, par l’expérience cubaine. Avec quelques autres officiers, il fonde même une organisation secrète : le Regroupement des officiers communistes (ROC). Si la majorité des pays africains ont acquis, d’une manière ou d’une autre, leur indépendance, il reste encore beaucoup à faire pour couper les liens qui les asservissent aux vieux empires coloniaux européens, France, Grande-Bretagne, Belgique, Portugal, etc. D’où la nécessité d’une seconde révolution.

Le gouvernement de François Mitterrand, tout socialiste qu’il fût, ne voyait pas d’un bon œil l’agitation sociale dans son ex-colonie. Sankara avait déjà été invité à faire partie du nouveau gouvernement issu d’un coup d’État, le 7 novembre 1982. Jugé trop radical, on l’éjecte et l’emprisonne, lui et ses camarades du ROC.

À trente-trois ans, Sankara est déjà un personnage populaire. Son charisme et sa faconde ont conquis les foules affamées de justice. On proteste dans les rues. Le 4 août 1983, de jeunes militaires progressistes, appuyés par le président de la Libye, le colonel Mouammar Kadhafi, un ami de Sankara, organisent un coup d’État et installent au pouvoir Sankara et son équipe.

Aussitôt, Sankara se met au travail. Son programme social est clair : redonner la dignité à son peuple. L’éducation sera au cœur de ses réformes, tout comme la santé. Il vise l’autosuffisance et relance l’agriculture en redonnant la terre à ceux qui la cultivent. Il faut en arriver à se passer de l’aide internationale qui ne fait que maintenir le pays dans une plus grande dépendance, répète-t-il sur toutes les tribunes. Il s’attaque à la corruption qui gangrène le pays depuis toujours. Il tente de mettre fin au vieux système des castes et adopte toute une série de mesures pour favoriser l’émancipation des femmes, dont l’interdiction de l’excision et de la polygamie, et favorise leur accession à des postes gouvernementaux. Et s’appuyant sur le modèle cubain, il met sur pied des Comités de défense de la révolution (CDR), tout en prônant l’unité des nations africaines. Et pour bien marquer la rupture avec le passé colonial, il change le nom de la Haute-Volta, qui s’appellera désormais Burkina Faso (« le pays des hommes intègres »).

Ce programme révolutionnaire suscite des remous et des résistances, et la France tire les ficelles des opposants, surtout parmi la classe moyenne désormais menacée dans ses privilèges. Sankara mène une véritable révolution dans cette Afrique en ébullition et son exemple risque d’être contagieux, comme on le craignait à l’époque avec la révolution cubaine. Il est désormais l’homme à abattre. Si vous me tuez, des milliers d’autres Sankara prendront la relève, clame ce dirigeant charismatique toujours coiffé de son béret rouge. Et, à l’instar du Che, il termine ses discours par le fameux « la patrie ou la mort ».

Devant l’Assemblée nationale des Nations unies à New York, en octobre 1984, Sankara en appelle à une refonte du système international : « Il faut proclamer qu’il ne peut y avoir de salut pour nos peuples que si nous tournons radicalement le dos à tous les modèles que tous les charlatans [...] ont essayé de nous vendre vingt années durant. Il ne saurait y avoir pour nous de salut en dehors de ce refus-là. Pas de développement en dehors de cette rupture. » Il exige la fin de l’apartheid en Afrique du Sud et la libération de Nelson Mandela.

En juillet 1987, au Sommet des États africains, à Addis Abeba, en Éthiopie, le fameux capitaine au béret rouge demande aux pays du Tiers Monde de refuser de payer leurs dettes à la Banque mondiale. C’en était trop. Deux mois plus tard, il était assassiné. Blaise Compaoré, le principal suspect dans son assassinat, prit le pouvoir, sans être inquiété par la justice. Il dirigera le pays pendant vingt-sept ans. La France et les États-Unis pouvaient de nouveau respirer.

Mince consolation : on a inauguré, l’an dernier, un monument à sa mémoire à Ouagadougou, la capitale. Et trente-quatre ans après son assassinat, des accusations de meurtre viennent d’être portées contre l’ancien président Compaoré, qui s’est enfui en Côte d’ivoire.

P.-S. Le président Jovenel Moïse vient d’être assassiné en Haïti. Aussitôt, une majorité de chefs d’État ont condamné le magnicide. Mais sait-on comment a réagi la population dans les rues de Port-au-Prince ?