Une cartouche de jeu vidéo Zelda vendue 870 000 dollars

Une cartouche pour les consoles d'antan Nintendo NES du mythique jeu vidéo «La légende de Zelda» a été adjugée pour la somme «record» de 870 000 dollars vendredi, a annoncé la maison d'enchères Heritage Auctions dans un communiqué.

«C'est la pièce maîtresse» de cette vente qui se déroule pour partie en ligne jusqu'à dimanche et qui comprend «443 lots», a expliqué à l'AFP Éric Bradley, un porte-parole de la société basée à Dallas. Datée de 1987, la pièce était toujours scellée dans son emballage d'origine.

Pour la maison d'enchères, il s'agit d'un «record mondial pour un jeu vidéo», devant la vente, en avril dernier, toujours chez Heritage Auctions, d'une cartouche du jeu vidéo Super Mario Bros pour Nintendo NES datant de 1986 (660 000 dollars).

Heritage n'a pas communiqué sur l'identité du ou des acheteurs.

Mélange d'aventure, d'action et d'exploration dans un univers de magie, Zelda est l'un des titres les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo et une figure de proue pour Nintendo, qui l'a toujours à son catalogue pour ses consoles Switch.

Depuis plusieurs années, les jeux vidéos rétro connaissent un succès grandissant auprès de joueurs nostalgiques.