Absent à Tokyo: une décision bien réfléchie pour Frédéric Jobin

Présent aux Jeux olympiques depuis 2000 à l’exception de 2008 à Pékin, l’entraîneur de kayak Frédéric Jobin ne sera pas à Tokyo cet été.

Au moment de prendre sa décision pour des raisons familiales, Jobin savait très bien qu’il ressentirait un pincement au cœur quand les athlètes s’envoleraient pour Tokyo.

« Je connaissais les conséquences au moment de ma décision et je savais que ce sera difficile de vivre les Jeux à distance, a exprimé celui qui était à l’emploi de Canoë Kayak Canada depuis décembre 2008. Ne pas vivre la préparation des athlètes et ne pas prendre de décisions dans le feu de l’action, même quand ce sont des choix difficiles, me manquent. Plus les Jeux approchent, plus c’est difficile, mais j’assume mon choix. Je n’ai aucun regret et je suis heureux d’être auprès de ma famille tous les jours. »

Père de deux filles de 6 et 11 ans, Jobin trouvait difficile de passer de nombreuses semaines loin de la maison pour des camps d’entraînement et des compétitions.

Parmi les bons côtés de sa décision, Jobin a pu vivre l’anniversaire de sa plus jeune, vendredi. Il revenait de chercher le gâteau d’anniversaire de sa fille au moment de notre entretien.

« C’était difficile de passer autant de semaines consécutives à l’étranger et de ne pas voir grandir mes enfants, a confié celui qui a fait ses débuts olympiques en 2000 en dirigeant Caroline Brunet (argent) et Maxime Boilard (4e position). Ma plus vieille a 11 ans et je suis dans mes valises depuis sa naissance. Avec les bulles sanitaires, ça devenait encore plus difficile parce que tu ne pouvais pas revenir à la maison pendant le camp comme je le faisais dans le passé. »

Sous la gouverne de Jobin, Brunet a aussi remporté le bronze en 2004 à Athènes tout comme Mark de Jonge en 2012 à Londres.

La tête en paix

Jobin assure qu’il est parti la tête en paix.

« Je savais que les gars étaient entre bonnes mains, a-t-il mentionné. Mathieu Pelletier était mon adjoint depuis deux ans et il était rendu là dans sa carrière comme moi à l’époque quand j’ai quitté le club de Lac-Beauport pour me joindre à l’équipe nationale. »

Même s’il ne sera pas à Tokyo, Jobin a conservé un lien fort avec les Pierre-Luc Poulin, Mark de Jonge, Nicholas Matveev et Simon McTavish qui forment l’équipage du K-4500 m.

« Je suis très attaché aux quatre gars et c’est ce qui rend aussi difficile de ne pas être avec eux au Japon. J’ai à cœur leurs performances et j’aurai les yeux rivés sur mon écran de télévision quand ils seront en action. »

À un très jeune âge, Poulin embarquait dans le bateau de Jobin quand ce dernier dirigeait le club de Lac-Beauport. Les deux ont collaboré pendant cinq ans avec l’équipe nationale.

« Je l’ai vu grandir et je savais qu’un jour j’allais m’en occuper. Il était déjà un bon athlète quand il est arrivé avec l’équipe nationale. Ça fait drôle de ne pas l’accompagner à Tokyo. »

Retour aux sources

À défaut de peaufiner la préparation finale d’olympiens, Jobin donne un coup de main au club de canoë-kayak de Lac-Beauport qu’il a dirigé de 1989 à 2008 après un an au Lac Sergent et deux années au lac Saint-Joseph.

« Il y a tellement de jeunes inscrits dans les camps de jour qu’ils avaient besoin d’aide, a-t-il raconté. Je partage mon expérience avec les jeunes entraîneurs. C’était important pour moi de rester connecté afin de ne pas repartir à zéro si j’effectue un retour. Je ne veux pas dire que je ne reviendrai pas un jour, mais ça va être à long terme. Ça va être difficile de penser à un retour dans les deux prochaines années. »

Ayant encore un lien d’emploi avec Canoë Kayak Canada, Jobin a déjà tracé les grandes lignes d’une prochaine collaboration.

« Nous sommes en discussions afin que j’occupe un poste d’entraîneur à temps partiel où je m’occuperais de l’équipe de développement U-23 lors de camps d’entraînement et en compétition en Europe. Je partirais moins de semaines qu’avant et je resterais impliqué. Mes patrons comprennent ma décision. »

