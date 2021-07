Une différence d’âge qui fait parler

J’ai 55 ans et je suis amoureuse depuis trois ans d’un homme qui a quinze ans de moins que moi. Pas besoin de vous dire que ça fait jaser comme on dit. Même ma mère de 88 ans se permet certains commentaires du genre « Qu’est-ce que le monde doit penser ? ».

Ce qui fait que l’enfermement causé par la pandémie fut bienvenu par nous deux puisqu’on n’avait plus à faire face aux sarcasmes. Mais là que notre vie se déconfine peu à peu, on se doute que ça va reprendre de plus belle.

Contrairement aux prévisions de plusieurs, notre couple tient toujours malgré la promiscuité qui fut aussi notre lot pendant la pandémie. On dirait même que ça a consolidé notre amour. Jamais je n’aurais cru qu’un jeune homme habitué à sortir et faire la fête puisse aussi bien s’adapter à des restrictions telles que celles qui nous ont cloués dans mon appartement pendant près d’un an et demi.

Pourquoi les gens ne se contentent-ils pas de nous regarder aller avant de faire des commentaires désobligeants sur l’image qu’on projette ? C’est quoi cette discrimination qui voudrait qu’une femme plus âgée avec un homme plus jeune fasse preuve d’un manque de maturité ?

Dans le fond, mes amies m’envient, et de mon côté, ça me donne des raisons de plus de faire attention à moi pour ralentir le processus de vieillissement, même si certains jours il y a des commentaires qui me font hurler de l’intérieur.

Je suis chanceuse dans le fond

Tout ce qui diffère de la norme fait toujours parler le monde. Le processus linéaire duquel vous vous êtes écartée, ça fait peur à plusieurs. Vous avez la chance de vivre quelque chose de peu commun et vous avez le devoir d’en savourer chaque minute.

Préparez-vous à devoir encore défendre votre différence, et armez-vous pour être capable de le faire dans la sérénité plutôt que dans la colère. À mesure que votre confiance en vous et en ce que vous vivez augmentera, les sarcasmes diminueront !