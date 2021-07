LEPAGE, Monique



Le 29 juin 2021 à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Monique Lepage, épouse de feu M. Jean Chabot.Au terme d'une vie remplie de petits et de grands bonheurs, elle laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne Chabot (Richard Sarrazin), Jean-François Chabot (Carmelita Padua), ses 5 petits-enfants, Geneviève, Jonathan, Matthieu, Maxime et Alexandra, ses 8 arrière-petits-enfants Maryhanna, Christopher, Nathaniel, Zackary, Amelia, Alexis, Raphaël et Dylan, ainsi que de nombreux parents, neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 septembre 2021, de 12 h 30 à 16 h 00:Une cérémonie souvenir suivra au salon de 16 h 00 à 17 h 00.Une webdiffusion sera disponible en utilisant le lien se trouvant sur l'avis de décès du site :Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un donc à la Société du cancer.