RAYMOND, Réjean



À Saint-Jérôme, le 3 juillet 2021 est décédé à l'âge de 90 ans et 6 mois, M. Réjean Raymond, époux de Simone Beauséjour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Hélène Raymond, sa petite-fille Mélanie Juteau, son frère Raymond Raymond et sa soeur Monique Raymond, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il repose désormais auprès de son frère Yvon Raymond et sa fille Diane Raymond.La famille recevra votre sympathie le samedi 17 juillet 2021 de 13h à 17h au salon de la :Une liturgie aura lieu au salon le même samedi à 16h.Nous tenons à remercier tous les médecins et le personnel soignant qui l'ont suivi depuis les 12 dernières années.