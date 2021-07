JOLY, Yvon



De Sainte-Rose, Laval, le 27 juin 2021, à l'âge de 91 ans est décédé M. Yvon Joly, époux de Mme Françoise Dumontier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Serge), Monique (Mario), Jacques (Hélène), Lucette (Guy), Francine, Carole, Patrick (Nancy) et Pascal (David), ses 12 petits-enfants ainsi que ses 10 arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 18 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi le 19 juillet dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même lundi à 11h en l'église de Sainte-Rose-de-Lima.