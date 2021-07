BOULIANNE, Gaëtan



3 novembre 1948 - 2 juillet 2021C'est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès de Monsieur Gaëtan Boulianne survenu le 2 Juillet 2021. Il est allé rejoindre son conjoint de plus de 40 ans, feu Monsieur Pierre-Claude Durivage décédé l'an dernier.Il laisse dans le deuil sa soeur Réjeanne (Esther Simard), ses frères Gilles (Louise Cordeau), Réal (Françoise Lambert), Denis (Louise Labelle), son oncle Claude Trépanier ainsi que ses neveux et nièces. Il laisse également ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux et nièces de la famille Durivage ainsi que ses nombreux et précieux amis/amies du Québec et de la France.Gaëtan nous laisse le souvenir d'un grand amoureux de la vie, vie qu'il appréciait pleinement en voyageant et en visitant les plus belles villes du monde. C'était un hôte accompli, un grand chef en cuisine qui aimait recevoir et les soupers chez lui étaient des moments de grand bonheur, de rires, de joies lesquels se terminaient souvent avec Gaëtan nous chantant *Sombreros et Mantilles* (Rina Ketty, 1938). Il a toujours fait preuve d'une grande générosité envers tous et savait être à l'écoute des autres. La pandémie l'a privé de sa chère ville de Rome qu'il prévoyait retrouver en fin d'année mais la vie en a décidé autrement.Son départ brutal laisse un vide incommensurable dans la vie de ses proches et de ses amis/amies. La lumière de ses beaux yeux bleus s'est éteinte et un peu de la nôtre aussi mais " il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants " Jean D'OrmessonConformément à ses volontés, aucune cérémonie n'est prévue pour ses funérailles mais une rencontre en sa mémoire aura lieu ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don fait en sa mémoire à l'un ou l'autre des organismes suivants:Fond spécifique # 93487 pour la recherche sur la maladie de Parkinson du CHUM, fondationduchum.comLe Centre d'Etudes Avancées en Médecine du Sommeil de l'Hôpital du Sacré-Coeur, CEAMS.org