JODOIN-LÉPINE, Jocelyne



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de notre mère Jocelyne Jodoin-Lépine survenu à Montréal le 27 juin 2021, à l'âge de 92 ans, épouse de feu Joseph (Jos) Lépine et mère de feu Denis (feu Cécile Raymond) et Yvon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (France Hétu), Louise (feu Michel Bélanger), Réal (Ginette Poisson), Claude (Monique Poirier), Sylvie (Daniel Pellerin), Carole (Maâmar Djitli), ses quatorze petits-enfants, vingt-un arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Elle laisse également son frère Serge (Ghislaine Boucher), ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres, le vendredi 16 juillet 2021 de 11h à 13h à l'église :5905, RUE TURENNE (coin Bossuet)MONTRÉAL (QUÉBEC) H1M 1N4Les funérailles seront célébrées dès 13 heures. L'inhumation suivra au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise au 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1N 1C7.L'accueil se fera dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la fondation de votre choix.