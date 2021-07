GOLLAIN, Jacques



Le 6 juillet 2021 est décédé à 88 ans, Jacques Gollain, époux de feu Marielle Lavoie.Outre son épouse, il rejoint ses filles feu Diane Gollain et feu Nicole Gollain.Il laisse dans le deuil sa fille France (Joël), ses petits-enfants Karine (Alain), Samuel (Vanessa) et Simon, son beau-frère Gérald Lavoie (Lise), sa belle-soeur Huguette Lavoie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra la condoléances à la résidence funéraire :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi 17 juillet de 10h à 12h (midi) suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 12h (midi).