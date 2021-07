ROY, Claude-Gérard



À Montréal, le 4 juillet 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude-Gérard Roy.Il laisse dans le deuil son épouse Marielle Plouffe, ses enfants Michèle et André, ses petits-enfants Claudia Cécil (Dominic Noël), Katherine Cécil (Philippe Morand), Gabriel Cécil (Caroline Lauzier-Girouard), Charles Roy (Gabrielle Allard), ses arrière-petits-enfants Alya, Juliette, Charlotte, son frère Jean (Diane), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs et de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle vendredi 16 juillet à compter de 16h00. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 19h00.En raison de la situation actuelle, le port du couvre-visage et la distanciation sociales sont de mises. Le nombre de visiteurs se limite à 50 personnes en rotation.