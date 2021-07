BERTRAND, Michel



À Laval, le samedi 26 juin 2021 est décédé, à l'âge de 69 ans, Michel Bertrand, époux de Mme Raymonde Landry.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc-André, ses petits-enfants Charles-Olivier, Félix-Antoine, son frère Gilles (Francine), ses soeurs Denise (Michel) et feu Claire (Claude) ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 18 juillet 2021 de 13h30 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h.La famille tient à remercier chaleureusement Les Soins Palliatifs Cité de la Santé pour leur dévouement et les bons soins prodigués.