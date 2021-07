PÉLADEAU Berthe (née Camiré)



Le 23 juin 2021, à l'âge de 86 et 8 mois, est décédée madame Berthe Péladeau (née Camiré), épouse de feu André Péladeau et mère de feu Philippe et feu Charles.Elle laisse dans le deuil ses autres enfants Chantal (Michel), André Jr. (France), Frédéric, Jean-François (Cathy), ses petits-enfants Jessica, Sabrina, Samuel, David, leurs conjoints et conjointes ainsi que les arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances de 17h à 21h le vendredi 16 juillet 2021 au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7TÉL. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 17 juillet directement en l'église de Sainte-Julie située au 1686 rue Principale pour les funérailles à 11h. L'inhumation aura lieu lundi 19 juillet à 11h00 au cimetière St-Laurent au 805 Ste-Croix, ville St-Laurent.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer de la Rive-Sud.