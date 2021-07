FRÉCHETTE, Anita



À L'Assomption, le 4 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Anita Fréchette, épouse de feu Donat Desrochers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réjean et Line , ses soeurs Marie Berthe et Yolande, ainsi que plusieurs neveux et niècesLa famille recevra les condoléances le vendredi 16 juillet 2021 de 9h30 à 12h15 au complexe funéraire situé à Longueuil.Les funérailles seront célébrées en toute intimité le même jour, suivie d'une mise en terre au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD L'Assomption pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don In Memoriam à la Société Alzheimer de Montréal.