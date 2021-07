GIBEAU, Roland



À Longueuil, le 4 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roland Gibeau, époux de Mme Claudette Charron, mariés depuis 70 ans.Il laisse dans le deuil ses filles Diane (Olivier) et Nicole (Luc), ses petits-enfants Frédéric (Jie), Alexandre (Isabelle), Julie (Benoit) et Mélissa (Jean-François), ses arrière-petits-enfants Émerick, Tristan, Antoine, Magalie, Jacob, Édouard et Ludovic, ses belles-soeurs Annette Lorraine et Yvette, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 17 juillet 2021 de 16h00 à 18h30 (50 personnes avec alternance) à la :Une cérémonie en son honneur aura lieu à 18h30. Pour tous ceux et celles qui ne pourront être présents, la famille vous invite à partager ce moment via un lien se trouvant sur son avis de décès en ligne :roland-gibeau-201448/