GAGNON, Harold



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Harold Gagnon, survenu à la Maison de soins palliatifs Sérénité de Laval, le 5 juillet 2021 à l'âge de 56 ans.Fils de Yvon Gagnon et de Normande Bélanger, il laisse également dans le deuil son épouse Sylvie Rivard, ses enfants, Mélina Pelletier Richard, Joanie, Karen et Valérie Gagnon, leurs mère Hélène Pelletier, ses 4 petits-enfants, sa soeur Nathalie (André), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces dont ceux de la famille Rivard, autres parents et amis, (Le SCFP exécutif 5735 Hydro Québec).Un remerciement spécial à Yan Gaudet et Daniel Miousse ainsi qu'aux bénévoles de La Maison Sérénité de Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 juillet de 13h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 17 juillet de 13h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Maison de soin Palliatifs Sérénité de Laval.