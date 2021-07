5 incontournables pour une belle tournée en Outaouais

À la recherche d'expériences urbaines et de belles bouffées d'air pur? Voici quelques classiques de l'Outaouais qui devraient vous inspirer pour vos prochaines virées estivales.

Le parc national de la Gatineau

Des plages, un lac turquoise nommé Pink, les ruines photogéniques d’une mystérieuse usine, une caverne avec une cascade souterraine, un domaine ayant appartenu au premier ministre Mackenzie King... Il y a une foule de découvertes surprenantes à faire dans le parc de la Gatineau. Cela, sans compter les pistes cyclables panoramiques, les sentiers de randonnée, les belvédères et les nombreuses aires de pique-nique.

Info: ccn-ncc.gc.ca

Le labyrinthe d’eau Éco-Odyssée

COURTOISIE ÉCO-ODYSSÉE

Pour tester votre sens de l’orientation et de l’observation, pensez à tenter une aventure chez Éco-Odyssée, à Wakefield. Situé dans un vaste marais, ce parc propose différentes aventures au milieu d’un labyrinthe d’eau comptant 64 intersections réparties sur 6,4 kilomètres. Les parcours (de niveaux de difficulté variés) se font en pédalo, en canot ou en planche à pagaie, à l’aide d’un carnet d’aventure et d’indices. Il y en a même qui sont offerts au coucher du soleil ou en pleine nuit!

Info: www.eco-odyssee.ca

Le Nordik Spa-Nature

Situé juste au bord du parc de la Gatineau, à Old Chelsea, ce spa offre mille et une expériences basées sur la thermothérapie. Vous pourrez y essayer 10 bains extérieurs, neuf saunas, un bassin flottant d’eau salée ainsi que divers soins, massages ou rituels de bien-être inspirés des quatre coins du monde (Aufguss, Banyä, etc). Une piscine panoramique et quatre aires de restauration, dont le Biërgarden avec vue, vous y attendent également. Envie d’une journée de relaxation?

Info: chelsea.lenordik.com

Le parc Oméga

COURTOISIE FACEBOOK / PARC OMÉGA

Un safari de 12 km à bord de votre propre véhicule à la rencontre des animaux sauvages du Canada: voilà l’expérience vedette que propose le parc Oméga, à Montebello. Mais il y a plus. Par exemple, il est possible de dormir «avec» les loups gris dans des chalets vitrés donnant directement sur l’habitat de la meute du parc. Pour une troisième saison, vous pouvez aussi découvrir le parc de nuit sans y dormir, grâce à un parcours pédestre en sons et en lumières de 1,5 km.

Info: www.parcomega.ca

Le musée canadien de l’histoire

COURTOISIE FACEBOOK / MUSÉE CANADIEN DE L'HISTOIRE

Offrant une superbe vue sur Ottawa et le Parlement, ce musée de Gatineau est consacré à l’histoire du Canada, de l’arrivée des Premiers peuples à l’époque moderne. À l’entrée, il faut s’attarder dans la Grande Galerie, haute de 6 étages, qui donne un aperçu du patrimoine culturel et spirituel des Autochtones de la côte ouest du Canada grâce, entre autres, à des mâts totémiques. Actuellement, une exposition spéciale appelée «Reine d’Égypte» est aussi en vedette au musée, et ce, jusqu'au 22 août 2021.

Info: www.museedelhistoire.ca