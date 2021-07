LEFEBVRE, L'Abbé Jean-Bruno



À l'hôtel-Dieu d'Arthabaska, le dimanche 20 juin 2021, est décédé à l'âge de 91 ans, l'Abbé Jean-Bruno Lefebvre, prêtre retraité du Diocèse de Nicolet, fils de feu Omer Lefebvre et de feu Julianna Proulx, demeurant à Victoriaville.M. l'Abbé Lefebvre laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Brigitte (feu Marcel Boisvert). Il est allé rejoindre ses frères et soeurs qui l'ont précédé : Valmore (feu Lucienne Roy), Clémence (feu Charles-Henri Gentes), Anne-Marie (feu Pierre Lefebvre) et l'Abbé Julien Lefebvre.Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Ordonné prêtre le 4 juin 1955 par Mgr Albertus Martin, il a oeuvré dans diverses paroisses du Diocèse de Nicolet, dont St-Joachim-de-Courval (28 ans).Selon ses volontés, les funérailles en présence des cendres auront lieu à la Cathédrale de Nicolet, le vendredi 16 juillet 2021, à 15 h, suivies de l'inhumation au cimetière des prêtres du Grand Séminaire de Nicolet. La famille recevra les condoléances directement à la Cathédrale ce même 16 juillet, à compter de midi.Pour exprimer votre sympathie, vous pouvez faire chanter une messe à la Cathédrale de Nicolet.