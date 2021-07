BOUCHER née BOURGAULT

Irène



À Terrebonne, le 7 juillet 2021, à l'âge de 89 ans est décédée madame Irène Bourgault, épouse bien-aimée de feu Raoul Boucher. Prédécédé par son fils adoré Normand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Régis Pouliot), René (Ginette Raymond), Richard (Gina Chartrand) et Josée (Martin Leblond), son frère Georges (Thérèse Boulay), sa soeur Florence, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Laval,le jeudi 15 juillet 2021 de 12h à 15h suivi d'une cérémonie religieuse au salon à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec.