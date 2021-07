BLANCHETTE, Camille



À l'Hôpital Santa-Cabrini, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Camille Blanchette conjoint de Mme Huguette Roy.Outre sa conjointe il laisse dans le deuil ses enfants Alain, André (Danielle), Robert Marc (Nathalie) et Yan (Jessica), ses petits-enfants Olivier et Eliot, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:Le samedi 17 juillet dès 13h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs des dons à l'Hôpital Santa-Cabrini et/ou à la Société canadienne du cancer.