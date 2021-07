7 incontournables de Juste pour rire

Stand-up classique, musique, sketches, personnages... Le festival Juste pour rire revient en force cette année avec de l’humour pour tous les goûts, autant en salles qu’en extérieur et en ligne. Par où commencer ? Quoi voir ? Le Journal vous présente ses sept événements coup de cœur pour l’édition 2021.

Les soirées Carte blanche

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Les classiques. Les valeurs sûres. Nouvelle incarnation des galas d’autrefois, les soirées Carte blanche seront cette année pilotées par Laurent Paquin, Rosalie Vaillancourt, Simon Gouache et le duo Jean-Thomas Jobin et Rita Baga.

■ Du 20 au 23 juillet à la Place des arts.

Écoutez l'entrevue avec Jean-Thomas Jobin avec Varda Étienne et Caroline St-Hilaire sur QUB radio :

Le Show drôlement musical

Photo courtoisie

Barbada de Barbades prendra le contrôle de la Place Loto-Québec, dans le Quartier des spectacles, pour 10 soirées de musique, de danse, d’humour et d’extravagances de toutes sortes. On a peu de détails sur le contenu exact de ces spectacles, mais on sait d’ores et déjà que la flamboyante animatrice apportera tout son flair et sa répartie, tandis que DJ Debbie Tebbs fournira quant à elle l’ambiance sonore.

■ Du 15 au 24 juillet sur la Place Loto-Québec

David Goudreault

Photo courtoisie

Fort du succès de la tournée Au bout de ta langue, primée à maintes reprises en 2018, David Goudreault ramène ce spectacle solo alliant humour et poésie pour un soir seulement dans le cadre du festival Juste pour rire.

■ 16 juillet, 19 h, sur la scène Beneva

Le Show éphémère 2.0

Photo courtoisie

On l’avoue : on pourrait écouter Catherine Éthier lire le bottin téléphonique et on serait probablement subjugué par sa verve. On ne ratera donc certainement pas le Show éphémère 2.0 qu’elle animera, d’autant plus qu’il mettra en vedette des humoristes de la trempe de Coco Béliveau, Charles Beauchesne et Alexandre Forest.

■ 17 juillet, 19 h, sur la scène Beneva

Rachid et sa bande

Photo Ben Pelosse

Pas besoin d’excuse pour se précipiter à un spectacle de Rachid Badouri. Mais quand on sait qu’il sera joint pour l’occasion par Eddy King et Virginie Fortin, on n’a pas d’excuse pour le rater, non plus.

■ 20 juillet, 21 h 30, sur la scène Beneva

Les coups de cœur du Prochain stand-up

Photo Vivien Gaumand

Vous avez aimé la compétition télévisuelle Le prochain stand-up ? Ça tombe bien puisque le vainqueur, Simon Delisle, animera une soirée extérieure en compagnie d’humoristes ayant marqué la première saison. L’occasion parfaite de revoir Val Belzil, Jo Cormier, Marylène Gendron ou encore Pascal Cameron sur scène, gratuitement.

■ 22 juillet, 21 h 30, sur la scène Beneva

On vous a entendus

Photo Agence QMI, Éva-Maude TC

Les réseaux sociaux sont plus que jamais un puits inépuisable de commentaires enflammés, d’opinions non sollicitées et de messages de trolls anonymes (ou pas). Eh bien ! Cette fois-ci, ils ont leur tribune. Joël Legendre, Guylaine Tremblay, Simon Lacroix et Ève Lemieux tiendront la vedette de sketches de tout acabit inspirés de ces missives numériques, présentés en ligne durant toute la durée du festival.

■ Disponibles en ligne du 15 au 31 juillet

▶ Le festival Juste pour rire aura lieu du 15 au 31 juillet. Pour la programmation complète : hahaha.com