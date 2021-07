FORTIN, Thérèse



À St-Janvier, le lundi 5 juillet 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée paisiblement, Thérèse Fortin épouse de feu André Duplessis et mère de feu Patrice Duplessis.Elle laisse dans le deuil ses filles Anne et Marie-Claude; ses petits-enfants Charles, Amélie et Sara Hébert ainsi que son arrière-petite-fille Lyly Gosselin, elle laisse également dans le deuil sa soeur Lise Fortin, quelques beaux-frères et belles-soeurs, des cousines proches, des amies et de nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 15 juillet 2021 de 15h à 20h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 16 juillet 2021, à 10h en la Paroisse St-Claude, 80 Rue Meunier O, Laval, QC H7N 1V6 et de là au Cimetière St-Martin.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'hôpital Ste-Justine seraient appréciés.