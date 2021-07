GARIÉPY, Michel



À Beauharnois, le 7 décembre 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Michel Gariépy, fils de feu Raymond Gariépy et de feu Thérèse Monière.Il laisse dans le deuil son fils Gabriel, la mère de son fils, Chantal Daigneault.Il laisse également ses tantes: Madeleine Monière (Vincent Carobene) et Madeleine Gagnier (feu André Monière), cousins, cousines, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 17 juillet 2021 à 14h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don au: Défi chaîne de vie.https://defi.chainedevie.orgSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200