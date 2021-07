TRUDEL, Gilles



À Montréal, le mardi 6 juillet 2021 est décédé, à l'âge de 93 ans, Gilles Trudel, époux de feu Suzanne Marchand.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine et Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 15 juillet 2021 à compter de 12h, suivi des funérailles à 14h.En guise de sympathie, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.