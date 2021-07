HANDFIELD, Patrick



C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de Patrick ce 26 juin 2021.Il laisse dans le deuil, ses frères, Claude (Josée), Michel (Francine), Pierre (Liliana), ses quatre neveux, Benjamin, Charles, David, Guillaume, son amie Edith, ainsi que de nombreux amis et collègues.Estimé de tous pour sa fiabilité, son engagement, sa générosité et sa jovialité, il nous manquera.Nous voulons remercier le personnel médical du CUSUM et de l'Institut Neurologique de Montréal pour les soins et la compassion démontré envers Patrick.Il a fait preuve de beaucoup de courage et ténacité envers la maladie qui l'accablait.Dans ses dernières volontés, Patrick ne voulait aucune exposition, cérémonies religieuses et ou commémoratives.Il est parti trop tôt avec le vent et j'espère que son passage parmi nous ne sera pas oublié.