GIRARD, Gertrude (Racicot)



De Ste-Dorothée (Laval), le 20 avril 2020, à l'aube de ses 93 ans (8 mai), est décédée Madame Gertrude Racicot, épouse de feu Rolland Girard, soeur de feu Gilles Racicot.Elle laisse dans le deuil ses filles, Carole et Line (Luc), ses petits-enfants, Alexandre, Catherine, Florence et Sandrine, son filleul Stéphane Racicot, ses nièces et neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Une exposition se tiendra dimanche le 11 juillet 2021 de 13h à 17h suivi d'une réunion de prières au:En guise de sympathies un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Gertrude Racicot.