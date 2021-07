DISNARD (née LeBlanc), Élisa



À Montréal, le 25 juin 2021, est décédée Madame Élisa Disnard LeBlanc, épouse de feu M. Nelson Disnard, à l'âge de 99 ans, à l'hôpital Sacré-Coeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants André Disnard (Lise Corbo) et René Disnard (Raymonde LeBlanc), ses petis-enfants Marc-André (Monique), Martin (Caroline), Isabelle, Julie (Luigi), Jonathan, Mélissa et Nelson (Virginie), ses arrière-petits-enfants, Adèle, Henri, Raphaël, Camille, Alice, Émilie, Joshua, Xavier et Simon. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs, Jacqueline Lecavalier, Rolande Vadeboncoeur (Claude) et Pierrette, ses belles-soeurs, Bérangère, Élizabeth, Gabrielle, Mance, Louisette et Nicole.Nous tenons à remercier le personnel de l'urgence de l'hôpital Sacré-Coeur ainsi que le personnel des soins palliatifs pour leurs soins professionnels donnés à notre mère à la fin de sa vie. Nous sommes surtout reconnaissants au personnel de la résidence Notre-Dame-des-Anges qui l'a accueillie pour ses 38 derniers mois avec amour et professionnalisme en ces temps extrêmement difficiles de pandémie.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juillet de 9h à 12h aux Jardins Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Saint-Laurent,suivra la cérémonie à 13h à l'église de la paroisse Sainte-Dorothée, 655 rue Principale, Sainte-Dorothée. La mise en terre au cimetière à côté de l'église s'effectuera à 14h00.