LAPRISE, Gérard



À l'infirmerie de la Résidence Notre-Dame-de-Richelieu, le 22 mai 2021, est décédé à l'âge de 92 ans, dont 63 ans de sacerdoce, le père Gérard Laprise, o.m.i., fils de feu Henri Laprise et de feu Azilda Blouin.Outre sa famille religieuse, le défunt laisse dans le deuil son frère Benoît (feu Reine-Marie Villeneuve), de même que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. L'ont précédé dans le deuil ses soeurs feu Jacqueline (feu Jean-Paul Demers) et feu Micheline (feu Roch Matte), de même que son demi-frère feu Julien Lavigne.Ses funérailles seront célébrées à l'église Saint-Sauveur de Québec, le samedi 24 juillet à 14h00 et ses cendres seront inhumées dans le lot des Oblats au cimetière Saint-Charles.