MARINEAU (née ST-MARS)

Rollande



À Châteauguay, le 1er juillet 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Rollande Marineau (née St-Mars), épouse de feu M. Eddy Marineau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette (Michel), Michel (Claudette), Yves et Louise (Michel), ses petits-enfants Manon, Marc-André, Maxime, Francis, Alexandre et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants, son frère Jacques (Lise) et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juillet de 13h et 16h30, suivi de la cérémonie commémorative en la chapelle du complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraireAu lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec serait apprécié.