CARDINAL (née ST-DENIS)

Denise



À Laval, le 29 juin 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Denise Cardinal, épouse de Monsieur Jean-Yves Cardinal, fille de feu Madame Marie-Reine St-Denis (Larocque) et feu Monsieur Roger St-Denis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Diane Ayoub) et France (Henri Rabbath), sa seule petite-fille Angélique et sa très grande amie Sylvie Poirier, ses soeurs feu Nicole, Micheline (Sylvain Blais) et Louise (feu Yvon Leduc), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 18 juillet 2021 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies mentales et Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.