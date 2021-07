RICARD, Jean-Claude



À Montréal, le 6 juillet 2021, en toute sérénité, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Jean-Claude Ricard.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Johanne Roy, ses enfants Karine (Philippe), Dominic et Nicolas Ricard, ses petits-enfants bien-aimés Kelly-Ann et Emerick, ses soeurs Michelle (Michel), Sylvie (Robert) et Marie-France Ricard autres parents et de nombreux ami(e)s.La famille recevra les condoléancesMONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle samedi 17 juillet de 11h00 à 15h00. Un hommage lui sera rendu, sur place, à 14h15.En raison de la situation actuelle, le port du masque et la distanciation sociales sont obligatoires.