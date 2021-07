SIMARD, Réjean



À Laval, le 4 juillet 2021, à l'âge de 73 ans est décédé M. Réjean Simard, époux de Mme Micheline Demers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Sylvain (Isabelle) et Patrick (Karine), ses petits-enfants Nicolas, Julia et Laurence ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 3955 Côte-de-Liesse, Montréal,le jeudi 15 juillet de 11h à 14h, suivi d'une célébration au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Cité de la Santé.https://fondationcitedelasante.com/