ROY, Donald



M. Donald Roy est décédé le 27 juin 2021, alors âgé de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Nicole Lavallée, ses enfants: ElaineCourchesne (Gilles) et David Roy (Lyne), les enfants Bessette, Sylvain (Pierrette), Jean-Pierre II (Guylaine), Guy (Nadine), Jacinthe (Ivan) et Marie Josée (Benoit), ainsi que plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille vous attend pour les funérailles le samedi 7 août, de 13h à 16h30, moment où une liturgie de la Parole sera célébrée au: