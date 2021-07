PELLERIN, Yves



À Montréal, le 30 juin 2021, à l’âge de 78 ans est décédé M. Yves Pellerin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Louise Bélanger, ses frères et soeur : Michel (Diane), Colette (Pierre) et Pierre (Francine), ses neveux et nièces ainsi que ses parents et amis.La famille accueillera les visiteurs le samedi 17 juillet de 13h à 16h au:Une célébration à sa mémoire aura lieu à 16h dans la chapelle du Complexe Maisonneuve. Le nombre de visiteurs autorisés en même temps est de 50 personnes.Plutôt que des fleurs, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.