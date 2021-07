Quelques chanceux vivront leur bal, mais plusieurs écoles préfèrent annuler

Une poignée de finissants du secondaire s’estiment très chanceux de pouvoir enfin célébrer leur bal au cours des prochains jours, alors que bon nombre d’écoles ont préféré annuler l’événement.

C’est le cas notamment de Léa-Maude Gagné et de Jasmine Fournier, de l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau, qui étaient fébriles, vendredi, lorsque Le Journal les a interrogées, à l’idée d’enfiler leur robe de bal ce soir. Un événement qu’elles attendent depuis qu’elles sont toutes petites.

« Journée de princesse »

Impliquées dans le comité organisateur, les adolescentes ne tenaient plus en place, vendredi.

« C’est notre journée de princesse et personne ne peut nous l’enlever », dit Léa-Maude, âgée de 16 ans, qui s’affairait avec son amie à poser les dernières décorations dans la salle, avant le jour J.

Persévérance

Selon le directeur de l’école, Sabin Fortin, c’est grâce à la persévérance et à l’implication du comité de parents et de plusieurs élèves, qui travaillent à l’organisation du bal depuis le mois de septembre dernier, que l’événement peut avoir lieu.

« Même s’ils [la Santé publique] nous disaient que ce n’était pas possible d’avoir un bal, on continuait quand même de trouver des solutions, et quand est arrivé le moment où ils nous ont permis d’en avoir un, on était prêt », affirme Léa-Maude.

Ainsi, les 55 finissants se réuniront ce soir sous un chapiteau installé dans le stationnement de l’aréna de la municipalité.

Trois-Pistoles

Au même moment, à Trois-Pistoles, se tiendra le bal de la soixantaine de finissants de l’école secondaire, au parc récréatif de la Grève Morency.

Très heureuse de pouvoir célébrer la fin de son secondaire, Laeticia Boucher, 18 ans, était aussi excitée à l’idée de parader dans sa robe sur le tapis rouge.

Les 193 finissants de l’Académie Sainte-Thérèse étaient aussi heureux, vendredi, à quelques heures de leur bal qui aura lieu à l’Abbaye d’Oka.

Pour Meghan Demers, 17 ans, qui s’était préparée toute la journée, l’événement représentait l’aboutissement d’une année difficile.

DES FINISSANTES RAVIES

« On l’a tellement voulu. On se l’est fait enlever, puis redonner, puis enlever. Mais là, on l’a. »

– Léa-Maude Gagné, 16 ans, de Chibougamau

« On est tellement chanceux d’avoir droit à ça, c’est incroyable ! »

– Meghan Demers, 17 ans, de Sainte-Thérèse

« On voit toute la salle et le décor qui se prépare et on se dit : Wow ! On se compte chanceuses »

– Jasmine Fournier, 17 ans, de Chibougamau

