SÉGUIN, Michel



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Michel Séguin, le 29 avril 2021 à l'hôpital Charles Lemoyne.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Champagne, sa soeur Ginette (Amédée Tremblay), sa soeur Micheline Delisle (feu Guy Marion), sa nièce Lina Tremblay (Jean Bousquet), son petit-neveu Benjamin Pitre, ses neveux Benoit Tremblay, Jean Luc Tremblay (Céline Blanchet), ses petites-filles Arielle, Isabelle, sa nièce Nathalie, sa nièce Lucille Desrochers (Victor Bélanger), ses petites-nièces Caroline et Joelle, ainsi que la famille Champagne, la famille Caron et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juillet 2021 de 10h à 14h, au salon :450 443-6667 www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Robert CenacUn remerciement tout particulier s'adresse aux anges : Josée Perron Dumais et Fairda de l'hôpital pour leur compassion et empathie et avoir apaisé notre souffrance.