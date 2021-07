PRIMEAU, Gérard



Paisiblement et entouré des siens, le samedi 27 mars 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gérard Primeau, de Rigaud.Il laisse dans le deuil son épouse Huguette Dumesnil, ses enfants Marie-Claude, Annick et Hugues (Josée), ses petits-enfants bien-aimés Joëlle et Nathan, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que tous ses autres parents et amis.Dans le respect des consignes sanitaires, la famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le mardi 13 juillet 2021 de 19h à 21h aux450-451-4421 www.aubryetfils.comet le mercredi 14 juillet 2021, dès 13h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société de Recherche sur le cancer seraient grandement appréciés.