Hôtellerie: des travailleurs du secteur manifestent

Des travailleurs du secteur de l’hôtellerie ont manifesté devant l’hôtel DoubleTree by Hilton à Montréal, samedi, pour de meilleures conditions de travail.

Les membres des 26 syndicats participant à la dixième ronde de négociation coordonnée de l’hôtellerie à la CSN ont manifesté pour demander aux hôteliers de leur offrir des conditions de travail «adaptées à la pénurie de main-d’œuvre» au Québec.

Alors que les conventions collectives de la plupart de ces syndicats sont échues depuis plus d’un an, «plusieurs employeurs ne démontrent aucun empressement à s’entendre», a estimé la Fédération du commerce (FC-CSN), dans un communiqué.

«Après plus d’un an de pause en raison de la crise sanitaire, on peut finalement voir pointer à l’horizon un début de reprise de l’activité touristique. On invite les employeurs à presser le pas et à négocier rapidement pour s’assurer qu’aucun conflit de travail ne vienne plomber leur chance de tirer profit de la saison touristique qui arrive», a déclaré le trésorier de la FC-CSN, Michel Valiquette.

«Nous remarquons, sans grande surprise, que certains employeurs sans scrupules essaient de profiter de la crise pour demander des reculs complètement inacceptables et que d’autres tentent de reporter les négociations aux calendes grecques. Ils ne semblent pas réaliser qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre en ce moment et qu’ils vont devoir faire des efforts pour attirer les travailleuses et les travailleurs dont ils auront besoin cet été», a ajouté M. Valiquette.

Les 26 syndicats ont adhéré à une plateforme de demandes communes qu’ils ont le mandat de négocier avec leurs employeurs respectifs. Ils réclament notamment une convention collective d’une durée de quatre ans, des améliorations aux régimes d’assurance collective, le maintien des liens d’emploi (droits de rappel et d’ancienneté) et des augmentations salariales variant entre 2,1 % et 4 % par année.

Ces syndicats regroupent plus de 2500 professionnelles de l’hôtellerie dans les régions de la Capitale-Nationale, de la Montérégie, de l’Estrie et du Grand Montréal.