Jeux vidéo: en avant la musique!

Nul besoin d’attendre septembre pour se plonger avec délices dans le Festival de jazz ou les Francofolies. Les jeux musicaux peuvent palier efficacement à ce manque, d’autant que bon nombre de titres offrent la possibilité, pour les joueurs, de devenir des pros d’un instrument. Alors, à vos claviers...

Si rien ne remplace les cours de musique pour ceux qui désirent apprendre à jouer d’un instrument, les jeux vidéo musicaux dits «de rythme» peuvent permettre de se familiariser avec cette discipline de manière ludique. Et que dire de certains modes «pro» qui permettent de devenir une star!

Les classiques...

Impossible de ne pas commencer cette recension sans parler de «Guitar Hero» (www.guitarhero.com, pour Xbox One, PS4, Wii, Xbox 360 et PS3), franchise plusieurs fois milliardaire depuis 2005. Successeur de «PaRappa the Rapper» (store.playstation.com remasterisé, pour la PS4), sorti en 1996, et de «Guitar Freaks» (1999), «Guitar Hero» s’inspire également du classique «Simon» (le jeu de mémorisation d’une séquence de sons et de couleurs) pour initier les joueurs à la vie d’un guitariste. Aujourd’hui et depuis 2015, «Guitar Hero Live» se vante d’offrir une expérience d’un réalisme à couper le souffle avec des réactions «réelles» de la foule devant laquelle vous jouez. Avant de passer à un autre titre, sachez que la formation Aerosmith a engrangé plus d’argent grâce à l’utilisation de ses chansons dans les jeux, incluant «Guitar Hero: Aerosmith» (2008), qu’avec ses albums!

Autre franchise iconique, celle de «Rock Band» (www.rockband4.com, pour PS4 et Xbox One) dont le premier jeu fait son arrivée dans les bacs en 2007. En 10 ans («Rock Band VR» pour Windows date de 2017), le titre n’a cessé d’innover. En plus de manettes en forme d’instruments (et un micro), le développeur Harmonix propose une édition «The Beatles: Rock Band» en 2009, suivie de «Green Day: Rock Band» l’année suivante et... «Lego Rock Band».

Et les autres

À l’époque, l’engouement pour les jeux musicaux est tel que toutes les compagnies rivalisent d’imagination. Activision frappe fort en embauchant DJ Shadow, Eminem, Jay-Z, DJ AM ainsi que David Guetta et Grandmaster Flash pour développer le contenu de «DJ Hero», titre qui voit le jour en 2009 pour toutes les consoles. Malheureusement, des soucis légaux et des ventes décevantes (notamment de «DJ Hero 2») relèguent rapidement le titre aux oubliettes. Les DJ amateurs peuvent toujours se consoler dans une certaine mesure avec «Cosmic DJ» (www.cosmicdjgame.com, pour Windows, macOS et iOS), un jeu à tout petit prix.

Du côté de chez Ubisoft, on trouve «Rocksmith» (https://www.ubisoft.com/en-us/game/rocksmith/plus, pour Windows, Xbox series X, Xbox One, PS4 et PS5. Le site comporte aussi une inscription pour les «gamers» désireux de participer à la Beta de «Rocksmith+», la prochaine itération). Le titre, disponible depuis 2011, permet aux apprentis musiciens de brancher leur guitare électrique et de jouer via un adaptateur USB!

Nous vous parlions de «Tetris» il y a quelques semaines, voici donc «Tetris Effect» (https://www.tetriseffect.game/, pour Windows, PS4, Oculus Quest, Xbox One, Xbox Series X et Series S) dont l’expansion doit sortir ce mois-ci. Comme dans le jeu original, le but est d’empiler des tétrominos, mais cette fois-ci en musique, le rythme changeant en fonction du positionnement des pièces!

Et, toujours dans l’espace, voici «Rez» (rezinfinite.com, pour PS4, PlayStation VR, Oculus et Windows via Steam), un «shooter» musical dont la première version est apparue en 2002. Oui, la juxtaposition des termes peut sembler un peu étrange, mais «Rez» transporte les joueurs dans un ordinateur où il faut éliminer les virus et les programmes de sécurité corrompus.

La perte de temps (utile) de la semaine

Un peu plus éducatifs...

Les joueurs voulant délaisser le côté purement ludique se dirigent vers ces titres: