La majorité des Canadiens veulent la fin des restrictions à la frontière canado-américaine

Près de 63 % de Canadiens souhaiteraient voir la fin des restrictions à la frontière canado-américaine d’ici l’automne ou plus tôt, selon un sondage mené par Nanos Research pour le Globe and Mail.

• À lire aussi: Les variants pèsent sur la reprise économique, avertit le G20

• À lire aussi: COVID-19: stabilité des cas en Ontario

Selon les résultats du sondage, 15 % des Canadiens estiment que toutes les restrictions à la frontière avec les États-Unis devraient être supprimées dès aujourd’hui. Ils sont 14 % à vouloir qu’elles soient retirées au cours de l’été et 34 % cet automne.

Parmi les personnes interrogées, 16 % des répondants souhaiteraient cependant que les mesures à la frontière restent en place jusqu’à l’année prochaine, tandis que 21 % se disent indécis sur le sujet.

Rouvrir pour aider l’économie

Les Canadiens semblent toutefois hésitants lorsqu’il est question de rouvrir la frontière pour aider l’économie. En effet, ils sont 79 % à considérer que la santé publique est plus importante que l’économie et l’emploi, 18 % estiment que l’économie et l’emploi sont des facteurs prépondérants, tandis que 3 % restent indécis.

Le sondage du «Globe and Mail» indique également que, sur une échelle de 1 à 10, 60 % des Canadiens donnent une note de sept au gouvernement fédéral concernant sa gestion de la frontière canado-américaine depuis le début de la crise sanitaire. Environ 38 % ont donné des notes inférieures, et 2 % n’étaient pas sûrs.

Rappelons que la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis le 21 mars 2020 aux voyages non essentiels, en vertu d’une entente conjointe qui est renouvelable chaque mois.

Depuis le 5 juillet, les Canadiens qui sont doublement vaccinés peuvent entrer au pays sans devoir faire la quarantaine de 14 jours. Les ressortissants américains sont également autorisés à rendre visite à leurs proches qui résident au Canada.

Le sondage a été mené auprès de 1051 Canadiens, entre le 30 juin et le 5 juillet.