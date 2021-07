La nature pour alliée

La nature compte une foule de vertus, rien d’étonnant à ce que davantage de personnes tentent de vivre plus près de celle-ci. Si pour vos prochaines vacances vous souhaitez quitter le monde urbain pour passer en mode nature, ce sera peut-être l’occasion de la découvrir autrement en la percevant d’une façon différente avec tout ce qu’elle peut vous apporter afin d’en faire votre principale alliée.

Connaissez-vous la spagyrie ? Il s’agit en fait d’une branche de l’alchimie végétale dédiée à la guérison physique, spirituelle et émotionnelle qui remonte à la fin des années 1400, basée sur cinq piliers quintessenciels, dont l’alchimie, la philosophie, l’astronomie, l’astrologie et la vertu. Dans son livre, Materia Prima, qui signifie la substance primordiale, la matière universelle par laquelle tout peut être créé, l’auteure Gaëlle Faure propose de s’éveiller à la nature, notamment en nous invitant à nous reconnecter avec elle et en déployant sa force vitale.

L’auteure estime que la crise que nous venons de traverser a été l’occasion de revoir notre mode de vie et qu’il s’agit peut-être d’une ère nouvelle qui serait plus juste et bienveillante, permettant de revoir le fondement de notre relation à la vie sur terre, à l’autre, à notre santé, en choisissant un quotidien plus harmonieux. Avec le télétravail vient aussi pour plusieurs l’idée de vivre dans un environnement qui nous plaît, en optant pour l’apaisement plutôt que le stress.

L’équilibre et l’énergie

Dans la vision chamanique, l’auteure explique que l’univers est orchestré par les énergies subtiles, même si elles ne sont pas visibles. Ainsi, une simple promenade en forêt permet d’entrer en résonance avec la nature, sa fréquence et sa vibration. C’est ce qui explique tous les bienfaits ressentis sur notre corps et notre esprit après s’être imprégné de toute la quintessence de la nature, qui va bien au-delà de simplement respirer de l’air pur et d’atteindre le silence intérieur. C’est en fait tout notre système vibratoire qui vient de s’élever, celui qui permet la guérison physique et émotionnelle et d’engendrer un état de bien-être généralisé.

Cet ouvrage, très bien écrit, souligne l’incidence d’un déséquilibre vibratoire et émotionnel sur notre santé et notre équilibre énergétique ainsi que les ravages qu’occasionnent la tristesse, la colère ou encore l’impatience qui vont jusqu’à s’imprégner dans nos organes, tels les poumons, le cœur ou le foie, qui occasionnent des malaises, voire des maladies graves. Des méthodes plus simples que l’on s’imagine permettent de s’en libérer.

Voilà un magnifique livre illustré que l’on garde à portée de main pour cheminer vers l’équilibre, la santé, l’harmonie et la paix d’esprit.

Le coup de cœur du mois

En toute conscience

Photo courtoisie

Dans cette nouvelle édition revue et augmentée, on vous propose de vous guider afin d’intégrer la méditation dans votre quotidien avec un programme de huit semaines qui compte 32 méditations à télécharger. Que vous cherchiez des outils pour vous soulager de douleurs chroniques ou bien pour vaincre des problèmes liés à l’insomnie, l’anxiété ou la dépression, la méditation peut être votre meilleure alliée. Cette méthode, nommée MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction, créée il y a une trentaine d’années, propose également de se lier d’amitié avec l’instant présent, de développer l’émerveillement, de faire preuve de compassion, de gagner en lucidité et d’agir avec plus de sagesse, de bienveillance et d’altruisme en toute conscience. Une méthode qui apporte davantage de joie et de sérénité au quotidien. Très bien expliquée, elle sera utile aux novices dans le domaine.

Surmonter ses peurs

Photo courtoisie

Que ce soit la peur de déranger, d’échouer, de décevoir, ou encore de vieillir, toutes ces peurs empêchent les individus d’avancer. Selon l’auteur, qui est psychologue clinicien, plusieurs peurs, ou même certaines angoisses pourraient être surmontées en commençant par les identifier. Il faut être conscient que ces peurs proviennent d’une certaine position en lien avec sa propre existence. Si par exemple vous avez peur, dans certaines circonstances, de ne pas être à la hauteur, c’est souvent lié à un manque d’estime de soi. L’auteur apporte quelques pistes de solutions pour tenter de s’affranchir de ses peurs, agir et progresser en se servant de ses craintes comme un moteur pour dépasser les limites que l’on s’est soi-même imposées.

Allez à l’essentiel

Photo courtoisie

Les deux auteurs, connus sous le nom Les minimalistes, qui ont simplifié leur vie depuis une dizaine d’années, c’est-à-dire vivre avec moins, se disent apparemment plus heureux ainsi, et ce, même si cela signifie de ne plus voyager, de ne plus aller au restaurant, d’oublier l’idée d’avoir une maison, une voiture ou une télé et ne pas posséder plus de 100 objets. Un choix de vie très discutable. Si nous sommes loin, pour la plupart, de vouloir faire le saut vers le minimalisme, ce livre qui est aussi très minimaliste, c’est-à-dire qui compte très peu de contenu, pourra apporter une réflexion sur la pertinence de consommer et sur l’idée d’épargner davantage. Heureusement, l’ouvrage compte quelques pages intéressantes sur l’idée de faire grandir les relations que l’on entretient ainsi que sur les valeurs humaines, et peut susciter un questionnement sur ce qui nous rend vraiment heureux. La réponse peut être très différente selon les individus, selon que l’on est porté par l’ambition ou qu’on en est complètement dépourvu.