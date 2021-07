La vie animée des faucons de l’oratoire

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Je suis allé rendre visite aux êtres vivants dont la demeure est probablement la plus élevée à Montréal. Sphinx et Ève, un couple de faucons pèlerins, nichent sur l’oratoire Saint-Joseph.

Leur progéniture, deux fauconneaux d’une quarantaine de jours, apprend à voler ces jours-ci. Installés sur la terrasse de l’oratoire, des passionnés les observent.

« J’ai pris des vacances pour être ici tout le temps », m’explique Ève Belisle, présente du lever au coucher du soleil depuis le 1er juillet.

« J’ai un calepin où je note tout ce qui se passe », me dit Huguette Lenoir, une autre passionnée.

Elles s’apportent des lunchs. Parlant de repas, juste avant mon arrivée, Sphinx a piqué vers un pauvre oiseau qui a fini dans la gueule d’un de ses rejetons.

« Je suis comme le club social du groupe, et parfois, avant la pandémie, je disais : on se réunit et on échange nos anecdotes de faucons ! » raconte Mme Lenoir.

Une douzaine d’adeptes se relaient auprès de Mmes Belisle et Lenoir.

Photo Louis-Philippe Messier

Bébé tombé

« Le 2 juillet, Jean [l’un des deux bébés] est tombé de sa corniche et, en battant des ailes, il a abouti dans un stationnement », me raconte Ève Belisle.

Elle a recouvert Jean d’une grande serviette de plage et l’a mené, dans une cage de transport, à un bagueur d’oiseaux.

Cette « bague » à sa patte permettra de connaître son identité et sa provenance n’importe où en Amérique.

Deux heures plus tard, Mme Belisle relâchait Jean sur la corniche d’où il était tombé. Sa sœur, Jacinthe, n’a pas encore pu être baguée.

Résidence secondaire

Habituellement, la famille de faucons niche dans un espace aménagé à son intention depuis 2009 sur la tour de l’Université de Montréal.

Là, des caméras transmettent en direct des images aux quelque 8000 abonnés du groupe Facebook, « Les faucons de l’Université de Montréal ».

C’est Ève Belisle qui a suggéré à l’institution où elle travaille d’installer ce nichoir il y a 13 ans (si l’actuelle mère faucon se prénomme Ève, ce n’est pas une coïncidence !)

« Ils ont préféré nidifier sur l’oratoire cette année, on ignore au juste pourquoi, puisque les faucons ne parlent pas, dans un grand nid de corbeaux qu’ils y ont trouvé. »

La famille reviendra forcément à la tour en 2022 ; la coupole de l’oratoire sera alors en chantier.

Photo Louis-Philippe Messier

Infidélité

À l’origine, le mâle de la tour, appelé Éole, était bigame. Il passait du nid de sa femelle d’alors, une certaine Spirit, baguée en Ohio, à celui d’une jeune fauconne nichée à l’incinérateur des Carrières.

Cette maîtresse (Ève) a fini par le suivre jusqu’à sa rivale. S’ensuivit un combat.

Battue, Spirit a été trouvée presque morte près de l’autoroute 40.

Le même destin attendait Éole, disparu le 5 avril 2020, probablement battu ou tué par son successeur (Sphinx) qui occupait déjà son rôle auprès d’Ève le lendemain.

Les rapaces ne brillent pas par leur délicatesse.

Quant à la trentaine de fauconneaux nés depuis 2009, plusieurs ont fait comme les humains. Pour fonder leurs familles, ils sont partis vivre en banlieue.