Laurent Paquin, un fan de Tremblay

L’humoriste Laurent Paquin a un été bien chargé : en plus d’animer une Soirée Carte Blanche au festival Juste pour rire le 20 juillet prochain, on peut l’entendre en semaine sur les ondes d’Énergie Montréal. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à lire !

Tous genres confondus, quel a été votre plus récent gros, gros coup de cœur ?

Photo courtoisie

Probablement un livre de Michel Tremblay, Le peintre d’aquarelles. On y retrouve le personnage de Marcel, que j’ai connu dans les Chroniques du Plateau-Mont-Royal. Il est rendu vieux, et on ne sait pas très bien s’il est un peu fou ou juste fantaisiste. En tout cas, il peint des aquarelles ! L’histoire est le fun, j’ai beaucoup aimé.

Vous pouvez maintenant nous parler de vos romans fétiches ?

Photo courtoisie

Mon roman préféré de tous les temps, c’est Dieu et nous seuls pouvons, de Michel Folco. C’est sûrement le livre que j’ai le plus souvent recommandé autour de moi. Il est vraiment très bien écrit, accessible, facile à suivre. Et comme l’auteur a le sens du punch, on est toujours captivé !

Photo courtoisie

Replay, de Ken Grimwood, que j’ai lu quand j’étais plus jeune, m’a aussi marqué. C’est l’histoire d’un gars dans la quarantaine qui meurt d’une crise cardiaque et qui se réveille dans son ancienne chambre d’université à l’âge de 18 ans. Il va donc recommencer à vivre sa vie et chaque fois qu’il va mourir, il va revenir 25 ans en arrière. C’est excellent.

Il y a également L’écume des jours, de Boris Vian. Je pense que c’est l’un des premiers romans que j’ai lus pour mon propre plaisir. On y trouve toujours un côté surréaliste, mais les émotions sont réelles et on est vraiment touché par l’histoire, même si elle est absurde. J’ai aimé cet univers totalement éclaté et après, j’ai lu presque tous les livres de Vian.

Photo courtoisie

Un autre roman que j’ai adoré, c’est Les piliers de la Terre, de Ken Follett. On me l’avait conseillé parce que j’avais aimé Dieu et nous seuls pouvons, et là encore, c’est un livre qui est très accessible. En plus, l’auteur est très bon pour décrire les émotions.

Est-ce qu’il y a un livre qui a compté plus que tout autre dans votre vie ?

Photo courtoisie

Probablement Des nouvelles d’Édouard. C’est mon livre préféré de Michel Tremblay et en plus, Édouard est le personnage de son œuvre que je préfère. C’est l’un des romans qui m’a fait le plus rire et parce que je l’ai adoré, j’ai ensuite lu tous les autres tomes des Chroniques du Plateau-Mont-Royal.

Du côté des guides pratiques, y en a-t-il un dont vous ne pouvez vous passer ?

Photo courtoisie

Je viens d’acheter un livre sur le fumoir parce que je suis un tripeux de barbecue. Il est de Micael Béliveau et il s’intitule Fumoir – Les recettes inédites du Maître Fumeur. Je fais toujours du saumon fumé dans mon fumoir et j’avais envie de découvrir de nouvelles avenues. C’est drôle parce que sur la couverture, on peut voir que le gars fait du saumon !

Un livre/roman a-t-il déjà réussi à vous faire rire aux éclats ?

À part Des nouvelles d’Édouard, il y a Vacances anglaises, de Joseph Connolly. C’est vraiment très drôle. Tout le monde se trompe là-dedans et il y a des personnages qu’on est heureux de détester !

Et inversement, un livre a-t-il déjà réussi à vous arracher quelques larmes ?

J’ai adoré L’élégance du hérisson de Muriel Barbery et après l’avoir lu, j’étais triste de l’avoir terminé, déçu de quitter les personnages. Pourtant, au début, ils n’avaient rien de sympathique : une jeune fille prétentieuse qui se pense supérieure aux autres et qui compte bientôt se suicider, et une concierge bourrue, mais avec une culture incroyable. En les découvrant, on finit par s’attacher à ces personnages.

Quels romans nous suggérez-vous d’emporter pendant les vacances ?

Photo courtoisie

Des San Antonio, le type de livres qui se lisent en deux heures et demie. J’ai l’impression qu’ils peuvent donner un peu d’air au cerveau ! Ce n’est pas de la grande littérature, mais je l’assume entièrement !

Et vous, que comptez-vous lire cet été ?

Ça fait un bout de temps que je veux lire La femme qui fuit, d’Anaïs Barbeau-Lavalette. J’ai entendu beaucoup de bien sur ce livre et c’est probablement ce que je vais découvrir cet été. Ça et Faire les sucres, de Fanny Britt.