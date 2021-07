Le Canada amorce la Gold Cup

Le Canada amorce sa phase de groupe à la Gold Cup par un affrontement avec la Martinique à Kansas City dimanche soir.

La formation canadienne espère bien poursuivre sur sa lancée du mois de juin alors qu’elle s’est assurée de participer à la dernière phase de qualification pour la Coupe du monde de 2022.

L’équipe dirigée par John Herdman est jeune, mais elle ne manque pas de panache. Elle a toutefois subi un dur coup vendredi en apprenant qu’Alphonso Davies serait absent en raison d’une blessure à la cheville.

L’autre absent d’importance est l’attaquant ottavien Jonathan David qui n’est pas pleinement rétabli d’une blessure à l’aine subie en juin dernier.

Le punch offensif en sera certainement diminué. Scott Arfield et Atiba Hutchinson sont également absents.

Pas de remplaçant

« La priorité étant la qualification pour la Coupe du monde en septembre, on préfère qu’Alphonso retourne à son club pour sa réhabilitation, a expliqué le sélectionneur John Herdman. Ça ouvre la porte à quelqu’un d’autre. »

Et c’est justement ça qu’il entend faire puisqu’on ne prévoit pas appeler un joueur pour remplacer Davies.

« Nous avons attendu le plus longtemps possible pour Alphonso et ça nous a peut-être un peu lésés, a admis Herdman. On a de la profondeur et des joueurs qui sont déjà à bord du train.

« Nous discutons avec des joueurs, mais ce n’est pas simple avec leur club alors pour le moment, je préfère que ces joueurs restent avec leur club et enchaînent les matchs. »

Ce groupe est fringant et est affamé, on ne peut vraiment pas en douter. La qualification du mois dernier a donné beaucoup de confiance à cette équipe.

Quand on additionne de bons jeunes joueurs de la MLS aux joueurs européens, on obtient une formation qui a du mordant sur papier.

En effet, on pense à Tajon Buchanan du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, Mark-Anthony Kaye du Los Angeles FC, Luca Cavallini des Whitecaps de Vancouver, de même qu’Ayo Akinola, du Toronto FC »

Il ne faut évidemment pas oublier le milieu Samuel Piette et le défenseur Kamal Miller du CF Montréal.

Place à prendre

Le Canada se retrouve dans le groupe B avec les États-Unis, Haïti et la Martinique.

Le match de dimanche soir contre les Martiniquais ne devrait être qu’une formalité.

Le Canada va ensuite retrouver un ennemi connu à son second match, jeudi, puisqu’il affrontera Haïti qu’il a défait lors des deux matchs aller-retour du second tour de qualification de la Coupe du monde, le mois dernier.

Qui plus est, le Canada a sans doute encore bien présente en tête sa défaite de 3 à 2 contre Haïti en quart de finale de la Gold Cup 2019, un match dans lequel les Haïtiens avaient comblé un retard de 0-2 après la première demie pour l’emporter 3 à 2.

Le troisième et dernier match de la phase de groupe sera face aux États-Unis dimanche prochain et ça pourrait bien être un affrontement pour la première position. Rappelons que les deux premières positions passent au tour suivant.