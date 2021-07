Le funk lourd de Funkadelic

Avec Maggot Brain, le collectif américain Funkadelic s’est fait un nom. Une pochette marquante et un album sur lequel on retrouve une exploration psychédélique de 10 minutes sur la mort qui met en vedette le talent du guitariste Eddie Hazel.

À l’automne 2020, Rolling Stone plaçait cet opus au 136e rang dans son palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps. Le magazine spécialisé Pitchfork a consacré Maggot Brain comme étant le 17e meilleur disque des années 1970.

Lancé le 12 juillet 1971, cet album qui a été marquant pour Funkadelic fêtera, lundi, ses 50 ans. Un opus qui marque la fin d’une époque pour la formation dirigée par George Clinton.

Le guitariste Tawl Ross, le bassiste Billy Nelson et le batteur Tiki Fulwood, qui faisaient partie de l’alignement original, ont quitté Funkadelic après la parution de ce disque.

Maggot Brain est le troisième album de Funkadelic et le plus lourd de leur discographie. Il fait partie des trois premiers disques du collectif qui ont eu une influence sur un bon nombre d’artistes funk, rock et hip-hop.

L’album, sur lequel on voit une femme enterrée, la tête sortie du sol et qui est en train de hurler, est apparu sur les tablettes des disquaires quelques semaines après la parution de What’s Going On de Marvin Gaye.

Dix minutes de guitare

Le titre Maggot Brain, qui ouvre l’album, est la pièce de résistance de cet opus funk psychédélique qui se déploie sur 37 minutes. Une pièce qui fait toujours partie des concerts de la formation devenue Parliament-Funkadelic à la fin des années 1970. Ce titre de 10 minutes suit un court monologue de George Clinton où le chanteur explique que la terre est enceinte pour une troisième fois.

Dans le livre Brothas Be, Yo Like George, Ain’t That Funkin’ Kinda Hard On You, George Clinton raconte la naissance de la pièce Maggot Brain.

« J’étais en studio avec Eddie. On s’éclatait solidement, tout en essayant de rester concentrés sur nos émotions. Je lui ai demandé de jouer comme s’il venait d’apprendre que sa mère était décédée. Je voulais qu’il raconte cette journée en musique avec ce qu’il ressentirait et comment il pourrait retrouver un sens à sa vie. Qu’il prenne toutes les émotions en lui et qu’il les laisse sortir par sa guitare », a-t-il raconté.

Eddie Hazel, explique le chanteur, a saisi ce qu’il lui demandait de faire sur-le-champ. Il a branché sa Stratocaster dans l’ampli et il a livré ce solo de guitare avec des effets de distorsion et une pédale Wah, inspiré par Jimi Hendrix.

« Je le voyais tisser comme une sorte de toile avec ses notes de guitare. C’était plus que bon. Ce n’était pas seulement de la virtuosité, mais un moment d’émotion sans précédent dans le monde de la musique pop », a expliqué l’exubérant personnage.

Une seule prise

L’enregistrement de cette pièce instrumentale s’est fait sous la forme d’une improvisation avec les musiciens.

George Clinton, qui a réalisé l’album, a choisi d’éliminer tous les autres instruments pour ajouter de l’écho et des effets sonores. Une seule prise de guitare a été nécessaire.

« Des gens m’ont demandé si le bruit que l’on entend au début était celui de vers de terre qui sont en train de dévorer une cervelle. Je ne peux pas dire que c’est ça. J’essayais juste de faire quelque chose de nouveau et de tordu », a-t-il dit dans ce livre de mémoires publié en 2014.

Eddie Hazel, qui a influencé plusieurs guitaristes, dont Prince, Lenny Kravitz, Vernon Reid et Mike McCready de Pearl Jam, est décédé d’une insuffisance hépatique en 1992. Il avait 52 ans. On a fait jouer la pièce Maggot Brain lors de ses funérailles.